Teatro, a Lanciano presentata XXIII stagione 'Fenaroli'

(ANSA) - LANCIANO, 25 NOV - La stagione di prosa di Lanciano aprirà il sipario l'11 dicembre prossimo con lo spettacolo "slot", con Paola Quattrini e Paola Barale, primo dei cinque previsti nel cartellone. Seguiranno Beppe Barra, Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Jurij Ferrini. La composita XXIII stagione teatrale 2021- 202 del Fenaroli, organizzata a tempo di record dall'Amministrazione Comunale, ha in cartellone 20 spettacoli totali, compresi la XVIII edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale e teatro per ragazzi.

Torna poi il grande Musical, il 21 e 22 dicembre, con lo spettacolo 'A Christmas carol' (Canto di Natale) portato in scena dalla Compagnia dell'Alba con protagonista Roberto Ciufoli. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la collaborazione di Monja Marrone. Il cartellone è stato illustrato dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla Cultura Danilo Ranieri. Sottolineati i ritardi nell'allestimento dell'attesa stagione teatrale, non programmata dalla precedente Giunta e con fondi azzerati per la cultura, e la decisione di ripristinare la deputazione teatrale che programmerà gli eventi.

(ANSA).