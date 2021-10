A Pescara apre Mercato Contadino 'La Spesa in Campagna Cia'

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - Un luogo di incontri tematici, degustazioni e giornate a tema sui prodotti agroalimentari tipici, frutta e verdura, salumi e carni fresche, vino e olio extravergine, legumi, cereali, marmellate e prodotti trasformati che provengono direttamente dalle aziende agricole associate: è il Mercato Contadino de 'La Spesa in Campagna Cia', inaugurato ieri a Pescara in via Milano, realizzato dal Gal Terre Pescaresi in collaborazione con la Confederazione Italiani Agricoltori (Cia) e il contributo del "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (Misura 19 del Psr 2014/2020 della Regione Abruzzo - Psl del Gal Terre Pescaresi).

"Il mercato, a un anno e mezzo dalla pandemia - commenta la vicepresidente nazionale de La Spesa in Campagna, Beatrice Tortora - nasce dall'esigenza degli agricoltori di creare un più costante e stretto rapporto con i cittadini. Da sempre è luogo di aggregazione e di promozione della produzione agricola locale, il mercato non è solo un punto vendita, ma rappresenta uno sbocco per le piccole e medie imprese della provincia".

"I mercati - afferma il presidente di Cia Chieti-Pescara Nicola Sichetti - annullano le intermediazioni tra produttore e consumatore, garantendo prodotti di elevata qualità, il tutto nel segno di quel processo di filiera corta che permette alle nostre aziende di essere presenti sul territorio promuovendo la vendita diretta".

Il Mercato Contadino Abruzzo, dove il GAL Terre Pescaresi ha stabilito un proprio Polo di Cultura EnoGastronomica, è all’interno del progetto una "Collaborazione da Coltivare" (PIF Microfiliera del PSR 2014 2020 Misura 16.4) la cui finalità è costruire una relazione diretta tra imprese produttrici e consumatori, garantendo controllo della qualità, corretta valutazione dei prezzi e accordi di filiera, che consentono di tenere sotto controllo i prezzi al consumo al tempo stesso valorizzando le tipicità del territorio.

All'inaugurazione erano presenti l'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il direttore generale Cia Agricoltori Italiani Claudia Merlino, il presidente Cia Abruzzo Mauro Di Zio, il direttore del Gal Mimmo Francomano e il presidente del consorzio Mercato Contadino Nicola Quattrocelli. (ANSA).