Scuola: Flc-Cgil, per Ata disponibili 677 posti in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Per il personale Ata sono sono disponibili 677 posti di lavoro nelle scuole abruzzesi: 41 Dsga, 227 assistenti amministrativi, 93 assistenti tecnici, 290 collaboratori scolastici, tre addetti alle aziende agrarie, due infermieri, dodici cuochi, e nove guardarobieri. Lo rende noto la Flc-Cgil provinciale di Teramo, che ha elaborato i dati forniti dal ministero e chiede che vengano datte "subito le immissioni in ruolo". Dei 677 posti, 249 riguardano la provincia di Chieti, 185 quella di Pescara, 135 l'Aquilano e 108 il Chietino.

"E' ora che si proceda rapidamente a stabilire il contingente per le immissioni in ruolo in modo da garantire ad ogni scuola il suo organico di personale - dice il sindacato - Contemporaneamente occorrerà incrementare tale organico per affrontare le situazioni di criticità più volte evidenziate dalla Flc Cgil. Ciò potrà avvenire trasformando l'organico Covid in organico di fatto, disponibile per le supplenze annuali. In questo modo potranno iniziare a prendere forma gli impegni assunti nel Piano scuola sottoscritto tra organizzazioni sindacali e ministro dell'istruzione che finora è rimasto solo sulla carta". (ANSA).