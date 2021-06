Regione partner progetto 'Asimmetrie 4 Abruzzo-Molise'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 GIU - La Regione Molise ha aderito alla richiesta di collaborazione della società cooperativa sociale 'On the road' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per il progetto 'Asimmetrie 4 Abruzzo e Molise' finalizzato alla realizzazione di interventi mirati al contrasto dello sfruttamento e del caporalato, oltre ad attività rivolte alle vittime di tratta. L'adesione non comporta alcun onere finanziario per la Regione in quanto consiste unicamente nella promozione dell'iniziativa progettuale, condividendone le finalità. Il progetto prevede le seguenti azioni: attività di contatto (informazione, assistenza sanitaria, assistenza legale) con persone coinvolte nella prostituzione, con persone coinvolte nell'accattonaggio sfruttato e con lavoratori potenziali vittime di caporalato e sfruttamento. Inoltre, sportelli di ascolto dedicati a potenziali vittime, percorsi di protezione sociale per le vittime delle attività di grave sfruttamento e tratta, percorsi formativi, inserimenti lavorativi e supporto all'inserimento abitativo, attività di rete, sviluppo delle capacità e sensibilizzazione attraverso media e social network degli enti coinvolti. (ANSA).