Inchiesta Pescara, sequestri a presidente Consiglio regionale

(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - Le forze dell'ordine stanno eseguendo sequestri e acquisizioni di cellulari e documenti nei confronti del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri e del consigliere regionale Mauro Febbo, entrambi indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara che a metà aprile ha riguardato l'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli e altre persone per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. I due esponenti politici sono indagati assieme ad altri 13: la Procura ha messo nel mirino appalti sia nella sanità che nella fornitura di altri servizi.

Marinelli, 85 anni, ex dirigente storico della nazionale di calcio under 21 e presidente onorario del Pescara, è indagato anche per associazione per delinquere assieme alla figlia e 5 dipendenti della sua società. Febbo, ex assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, è indagato per corruzione, Sospiri per corruzione e associazione per delinquere. (ANSA).