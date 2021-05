Inchiesta Pescara: assessore indagato per project financing

(ANSA) - PESCARA, 03 MAG - All'ex assessore Mauro Febbo indagato per corruzione dal Pm di Pescara Andrea Di Giovanni, sarebbe contestato, in base ad una informativa della Gdf e della Mobile di Pescara, di aver ricevuto denaro "e altre erogazioni" per "l'impegno a far bandire la gara per esecuzione del project financing per la realizzazione del nuovo polo oncologico dell'ospedale di Chieti".

"Sono basito - è il commento del legale di Febbo, Massimo Cirulli - conoscendo bene il consigliere regionale chiederò che venga ascoltato dai pm il prima possibile, al buio, immediatamente". (ANSA).