Tajani, FI vuole diventare la famiglia dei popolari

"Questo Manifesto è l'inizio di un percorso: ho preso l'impegno al congresso di FI di spalancare le porte del partito per far sì che FI possa diventare veramente la famiglia dei popolari, pietra angolare del sistema politico italiano, non solo il centro del centrodestra. Noi dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, alla sottoscrizione del Manifesto di adesione ai valori del Partito popolare europeo da parte delle forze civiche moderate, alla Fondazione De Gasperi.

"Nell'ambito della strategia di costruire dimora di chi si riconosce in questi valori ho deciso di chiamare con noi anche Noi moderati, e - ha aggiunto - ho sottoscritto un accordo con i cristiano-democratici del Trentino Alto Adige, e mi auguro possano firmare con noi anche i riformatori sardi. E' una strategia che va al di là dell'appuntamento elettorale, che però è fondamentale".



