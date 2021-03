Pallanuoto, Ancona ospita il derby tutto pescarese

(ANSA) - PESCARA, 27 MAR - Domani la piscina del "Passetto" di Ancona ospiterà il derby pescarese di pallanuoto fra Club Aquatico e Pescara Pallanuoto. In palio il primato del girone 4 di serie B, considerando che il Pescara ha 6 punti e i cugini 4.

Entrambe le squadre hanno una gara in meno. Padrone di casa, seppur in campo neutro, sarà il Club Aquatico che punta al sorpasso: "È un peccato dover disputare questa sfida ad Ancona.

Le piscine Le Naiadi - spiega il presidente Riccardo Fustinoni - sono chiuse e non abbiamo neanche una data possibile per la riapertura. Rischiamo di dover giocare tutta la stagione in campo neutro. La gara è importante, ma non decisiva e noi ovviamente speriamo di poter vincere per andare al primo posto".

In casa Pallanuoto Pescara parla il tecnico Franco Di Fulvio: "Dispiace che il derby debba giocarsi ad Ancona. In altre circostanze questa sarebbe stata la festa della pallanuoto pescarese. I ragazzi arrivano carichi a questa sfida: sabato scorso abbiamo disputato un'amichevole contro Perugia dove ho visto cose buone e altre meno buone. In settimana abbiamo continuato a lavorare e andremo in vasca per giocarcela, consapevoli della forza dell'avversario, ma anche dei nostri mezzi". (ANSA).