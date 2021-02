Terremoto: Accordo,coinvolgere comunità locali ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - La struttura commissariale per la ricostruzione post sisma 2016, ActionAid e Cittadinanzattiva hanno siglato un Accordo Quadro di partenariato per favorire il coinvolgimento delle comunità e del tessuto socio-economico locale nel processo di ricostruzione del Centro Italia, in particolare nei Comuni più colpiti, da dove partiranno già nei prossimi giorni le prime azioni concrete. Il progetto, denominato "Percorsi di partecipazione comunitaria per la ricostruzione", prevede l'impegno delle due organizzazioni che, negli anni, hanno sviluppato una qualificata esperienza nell'informazione civica e nell'attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini alle fasi di ricostruzione post catastrofe, dall'Aquila 2009, all'Emilia 2012 e nello stesso Centro Italia dopo il 2016, per agevolare il coinvolgimento consapevole della popolazione e delle imprese con una serie di iniziative mirate. L'accordo quadro è stato firmato a Roma dal commissario Giovanni Legnini, da Katia Scannavini, vice segretaria generale di ActionAid, e da Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva, e prevede che le parti sostengano con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte. ActionAid e Cittadinanzattiva, in questa fase, collaboreranno con il commissario anche nelle fasi di consultazione per la messa a punto del Testo unico della ricostruzione privata, che vedrà la luce tra poche settimane, e in uno specifico progetto, in fase di elaborazione, che riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza di oltre duecento scuole nel cratere del sisma 2016.

"Questo accordo è parte delle iniziative che stiamo adottando per dare attuazione concreta al principio della partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte e alle decisioni che i Comuni più colpiti dovranno adottare affrontando la ricostruzione, che abbiamo inquadrato anche nella normativa sui Programmi straordinari di ricostruzione" ha spiegato il commissario Legnini. (ANSA).