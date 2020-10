Coronavirus, oltre 100 positivi in Rsa Don Orione Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 15 OTT - Si aggrava la già allarmante situazione del focolaio in atto nella Rsa dell'Istituto Don Orione di Avezzano (L'Aquila): sono complessivamente oltre 100 i casi: circa 85 sono anziani, gli altri sono operatori sanitari.

I tamponi negativi sono riferiti agli altri 35 ospiti, trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati di Covid-19. Al primo piano si è insediato un reparto Covid con medici e paramedici. Nella struttura sono presenti circa 120 anziani e una sessantina di medici e paramedici. Secondo quanto si è appreso sarebbero molti gli asintomatici. Intanto, è in corso l'attività di tracciamento che coinvolge anche i parenti degli ospiti: molti hanno frequentato la struttura fino alla chiusura di tre giorni fa decisa dai vertici della Rsa dopo i primi casi. (ANSA).