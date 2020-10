Covid: Verì, scuole rispettano protocolli,problema trasporti

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - "I protocolli nelle scuole sono precisi, tutto sta proseguendo secondo le procedure. Qualche problema c'è per chi usa i mezzi pubblici, specie per i ragazzi più grandi, ma questo è un problema di tipo nazionale ed è legato ai trasporti, alla criticità degli assembramenti.

Servirebbero più bus, ma questo è un tema più ampio". Lo afferma 'assessore alla sanità Nicoletta Verì. Si terrà intanto nel pomeriggio una riunione tra assessorato e l'Ufficio Scolastico regionale e l per valutare l'andamento del sistema scolastico al tempo del covid. (ANSA).