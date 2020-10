Covid: 203 nuovi casi in Abruzzo, mai così tanti (2)

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - Dei 203 nuovi casi, 136 riguardano la provincia dell'Aquila, 40 la provincia di Pescara, 13 il Teramano, 12 il Chietino e uno un paziente residente fuori regione. Tra i nuovi positivi, il paziente più anziano è una donna dell'Aquilano di 101 anni, mentre il più giovane è un bimbo di sette mesi, anche lui della provincia dell'Aquila. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13: cinque in provincia dell'Aquila, cinque in provincia di Pescara, due nel Teramano e uno nel Chietino.

Il bilancio delle vittime sale a 491. Due i decessi recenti: una 81enne e una 57enne della provincia di Chieti. Diciannove i decessi registrati nell'ultimo mese, dopo una tregua andata avanti per circa 50 giorni, fino al 14 settembre.

Gli attualmente positivi al virus sono 192 in più ed arrivano a quota 1.993: 159 pazienti (+5) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e dieci (-5) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.824 (+192) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.164 (+8). Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 234.275 test (+3.222).

Del totale dei casi positivi, 1.083 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.258 in provincia di Chieti, 2.127 in provincia di Pescara, 1.095 in provincia di Teramo e 44 fuori regione, mentre per 41 sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).