Giro, Nibali: "Sono soddisfatto, le gambe hanno risposto bene"

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "C'è stata grande bagarre, com'era prevedibile. Nelle prime due ore di gara abbiamo tenuto una velocità media molto alta su un percorso insidioso. Nel complesso è stata una buona giornata per me. Nel finale le sensazioni sono state buone, le gambe hanno risposto bene in salita, mentre in discesa ho evitato rischi per l'asfalto bagnato. In una giornata nervosa e 'pericolosa', si tratta di un buon risultato". Così Vincenzo Nibali ha commentato la 10/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, disputata oggi fra Lanciano (Chieti) a Tortoreto (Teramo), su un percorso lungo 177 chilometri. Lo 'Squalo' si è piazzato al 12/o posto, mentre nella classifica generale occupa la 5/a piazza. (ANSA).