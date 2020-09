Provincia L'Aquila:Caruso,appoggio pdl Marsilio zone interne

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - "Abbiamo, nella Provincia dell'Aquila, un grande patrimonio umano e culturale che deve essere scoperto e valorizzato e, con l'avvento delle grandi autostrade informatiche, tutte le potenzialità per scegliere di vivere un'esistenza a misura d'uomo, riscoprendo il contatto con le persone e la natura, lontani dalle caotiche città metropolitane. Per questi motivi sosteniamo questa proposta di legge e ci auguriamo che possa essere varata al più presto".

Così il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, sulla proposta di Legge contro lo spopolamento delle aree interne presentata oggi dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Dai dati statistici emerge che dal 2015 al 2020, la Provincia dell'Aquila con 8.393 persone, ha subito la più alta diminuzione di residenti.

"La Provincia dell'Aquila - spiega il consigliere provinciale delegato alla viabilità e all'edilizia scolastica Gianluca Alfonsi - si è da sempre interessata ad arginare lo spopolamento delle aree interne, attraverso un qualificata modernizzazione del proprio sistema viario, infrastrutturale e del patrimonio edilizio scolastico. Auspichiamo che tutti i consiglieri accolgano favorevolmente questa proposta e che venga adeguatamente finanziata dal governo centrale la legge sui piccoli comuni, ad oggi rimasta solo come provvedimento di 'pie intenzioni'. Vivo quotidianamente la condizione di abitante di arre interne, impoverite ed emarginate, ed è per questo motivo che plaudo all'iniziativa del governatore per restituire nuova vitalità ai piccoli comuni montani". (ANSA).