Vardirex 2020:Sammarone,importante per arricchire conoscenze

(ANSA) - SULMONA, 22 SET - "Il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) si inserisce in 'Vardirex 2020' con un contributo specifico relativo al recupero di un animale selvatico in difficoltà, per un intervento specialistico di mezzi che il nostro parco e le aree protette non hanno. D'altra parte, per entrare come aree protette in un sistema della protezione civile, per cominciare ad allargare la nostra prospettiva e prendere consapevolezza che dobbiamo dare un contributo importante", grazie a un confronto con altre professionalità per poter "agire in maniera più puntuale". Lo ha detto il direttore del Pnalm, Luciano Sammarone, intervenendo nel corso della presentazione dell'esercitazione Vardirex 2020.

