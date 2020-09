Pranzo a 50 metri da terra, 'Dinner in the Sky' in Abruzzo

(ANSA) - GIULIANOVA, 22 SET - Colazioni, pranzi, aperitivi o cene ad alta quota, con il mare Adriatico da un lato e il Gran Sasso dall'altro a fare da cornice. E' l'esperienza offerta da "Dinner in the Sky", che arriva per la prima volta in Abruzzo, dove aver toccato mete come Dubai e Londra, per fare tappa a Giulianova. L'appuntamento è dal 25 al 27 settembre al Serenella Beach Club, dove per tre giorni sarà possibile apprezzare la cucina locale e la bellezza del panorama seduti a 50 metri di altezza. Per partecipare ad uno dei sei eventi a disposizione (colazione all'alba, snack in the sky, pranzo, drink in the sky, cena al tramonto e cena) è necessario acquistare i biglietti sul sito di Sul "Dinner in the sky", con i prezzi che vanno da un minimo di 69 euro fino a 129 euro. Gli eventi avranno una durata minima di 30 minuti fino a un massimo di 75.

All'arrivo all'evento prenotato i commensali saranno accolti dalle hostess, per un aperitivo di benvenuto e, poi sulla piattaforma dove verranno allacciati ai sedili, dal personale di sicurezza, prima di salire a 50 metri. (ANSA).