Festa Rivoluzione per celebrare 100 anni Carta del Carnaro

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - Sette giorni di eventi, dal 2 all'8 settembre per celebrare i 100 anni della Carta del Carnaro: la "Festa della Rivoluzione" torna a Pescara dopo il grande successo riscosso l'anno scorso con spettacoli, concerti, convegni, incontri, dibattiti, proiezioni con un unico comune denominatore, il genio di Gabriele d'Annunzio.

Tanti i nomi di prestigio del cartellone, da Massimo Ranieri ad Anastasio, da Paolo Mieli a Giordano Bruno Guerri, passando per la satira pungente di Federico Palmaroli, Giuseppe Cruciani e David Parenzo fino ad arrivare ad Edoardo Sylos Labini.

Menzione a parte per il grande appuntamento con la nazionale italiana di calcio dell'8 settembre, quando a piazza Salotto, per festeggiare i 100 anni dello Scudetto - creato da D'Annunzio - interverranno il presidente della Figc Gabriele Gravina e il commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini. (ANSA).