Azzolina, cerchiamo spazi per ricostruzione scuole all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 01 LUG - "Cerchiamo altri spazi perché è evidente che li dobbiamo trovare. Io sono qui apposta per collaborare con tutti, enti locali e dare una mano. I soldi li abbiamo, le risorse le abbiamo messe, quindi adesso vi chiedo solo una cosa: lasciateci lavorare perché non vogliamo fare altro". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito della ricostruzione delle scuole all'Aquila, dopo averne parlato con il sindaco Pierluigi Biondi e la dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, Antonella Tozza.

"Partiamo da un presupposto - ha spiegato -: abbiamo degli spazi già presenti, questi andranno modernizzati , poi grazie alla nostra collaborazione, dello Stato tutto insieme , Ministero ed enti locali, ne troveremo degli altri, infine metteremo l'organico, l'organico in più, sia del personale docente, sia Ata, per ripartire tutti insieme". (ANSA).