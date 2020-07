Scuola: Azzolina, cattedre scoperte? Concorsi per 80 mila

(ANSA) - L'AQUILA, 01 LUG - "Questo Governo investe finalmente sulla scuola, i problemi delle cattedre ci sono sempre stati, ma abbiamo bandito concorsi per 80 mila persone e in più quest'estate si faranno le normali immissioni di ruolo: il nostro compito è riportare gli studenti a scuola con tutto il personale scolastico, sia docente che Ata, presente". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di una visita al cantiere della nuova scuola 'Mariele Ventre', rispondendo ad una domanda sulle 85 mila cattedre vacanti secondo quanto riferito ieri da Cisl scuola.

"Tutta l'organizzazione - ha aggiunto - verrà fatta nel tavoli regionali: io sono qui apposta per coordinarci, monitorare e non creare nessun disagio alle famiglie". (ANSA).