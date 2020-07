Scuola:Azzolina, all'Aquila a primo tavolo regionale ripresa

(ANSA) - L'AQUILA, 01 LUG - "Sono qui per essere presente ai tavoli regionali che partiranno per far ripartire sostanzialmente la scuola a settembre: ci tenevo a iniziare proprio dall'Aquila, penso che lo Stato debba dare un segnale serio, forte, per ripartire tutti insieme grazie alla collaborazione degli enti locali e di tutti quanti a settembre.

Lo chiede tutto il Paese". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di una visita al cantiere della nuova scuola 'Mariele Ventre'. (ANSA).