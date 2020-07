Scuola: Azzolina, famiglie possono stare tranquille

(ANSA) - L'AQUILA, 01 LUG - "Le famiglie possono stare veramente tranquille perché riporteremo tutti i loro figli a scuola, cioè i nostri studenti torneranno a scuola. Il primo settembre tutti quelli che dovranno sia recuperare l'apprendimento sia potenziarlo, e insieme alle Regioni abbiamo stabilito l'inizio per il 14 settembre per tutti gli altri". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di una visita al cantiere della nuova scuola 'Mariele Ventre'.

"Io sono qui oggi e girerò tutti i territori italiani - ha spiegato - perché l'inizio dell'anno scolastico inizierà con una scuola migliore, più nuova rispetto a quella cui siamo sempre stati abituati. Ringrazio tutto il personale scolastico che ci lavora, però abbiamo il dovere non solo di sognare, come ho detto, ma di realizzare anche degli ambienti di apprendimento nuovi che portino a spazi di innovazione didattica e poi dobbiamo assolutamente cercare altri spazi. Io sono qui per collaborare con tutti, con tutti gli enti locali, dare una mano perché l'obiettivo è ripartire a settembre, è l'obiettivo del paese tutto". (ANSA).