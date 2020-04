Coronavirus: sport abruzzese prepara la ripartenza

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Con il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 4 maggio anche lo sport abruzzese lentamente potrà iniziare la sua ripartenza. "L'avvio della seconda fase ci permette - spiega all'ANSA il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro - di poter far riprendere l'attività ad alcuni dei nostri atleti che praticano sport individuali. Per questa primissima fase potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti e quelli di interesse nazionale. Il 18 maggio, poi come noto anche chi pratica sport di squadra potrà tornare ad allenarsi e fare attività. Ogni federazione dovrà produrre un elenco di atleti che potranno tornare ad allenarsi. Libertà di attività per i runners da soli e rispettando le distanze. Al momento resta inibito l'uso degli spogliatoi. Agli atleti è comunque raccomandato il distanziamento sociale e tutte le precauzioni per la pratica sportiva in sicurezza". (ANSA).