Ciclismo: Fci spera nella disputa Trofeo Matteotti

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - C'è incertezza sul calendario 2020 del ciclismo, alle prese come tutte le altre discipline con l'emergenza sanitaria: un grosso punto interrogativo riguarda anche il Trofeo Matteotti giunto alla sua 73/a edizione. Nel nuovo calendario stilato dall'UCI, la classica pescarese, fissata inizialmente a domenica 20 settembre, è stata anticipata a sabato 29 agosto. Sulla eventuale disputa della corsa ha parlato in queste ultime ore anche il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco: "Il calendario è congelato e cerchiamo di andare avanti di giorno in giorno in base anche alle decisioni che prenderanno i vari governi nei vari Paesi, rispetto anche ai protocolli sanitari. Il Matteotti? Noi cercheremo di proteggere tutte le nostre corse in assoluto, anche perché se è vero che c'è il Tour, in Francia parteciperanno solo otto corridori per squadra e quindi poi ci sono gli altri venti corridori di tutti i team che devono correre, oltre alle Professional e alle dieci Continental italiane, per cui credo che avremo una buona partecipazione a tutte le gare anche perché avremo anche un calendario nazionale che deve comunque mettere in condizione tutti gli altri atleti di poter correre e svolgere la loro professione, e cercheremo di collocarli, come lo è stato negli anni passati per il Matteotti anche per le finalità legate alla squadra Nazionale". (ANSA).