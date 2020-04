L'Aquila,dal 20 riaprono uffici postali

(ANSA) - L'AQUILA, 17 APR - Da lunedì 20 aprile riapriranno al pubblico tutti i 17 uffici postali del Comune dell'Aquila chiusi nelle settimane scorse a causa dell'emergenza coronavirus. Torneranno quindi fruibili gli uffici in centro storico e via Aldo Moro e nelle frazioni Arischia, Bagno, Camarda, Roio, Onna e Monticchio. "Il 2 aprile - fa sapere il sindaco Pierluigi Biondi - ho inviato richiesta formale al direttore provinciale di Poste Italiane affinché venisse presa in considerazione la riapertura, con particolare riferimento agli uffici periferici. Ringrazio le strutture territoriali e nazionali di Poste per aver raccolto prontamente l'appello".

Questi i giorni di apertura: L'Aquila 4, via Aldo Moro, lunedì, mercoledì e venerdì; L'Aquila centro, martedì giovedì e sabato; Onna, martedì, giovedì e sabato; Bagno, martedì, giovedì e sabato; Poggio di Roio, venerdì; Arischia, martedì, giovedì e sabato; Monticchio, lunedì, mercoledì e venerdì; Camarda, giovedì. L'orari dal lunedì al venerdì è 8:20-13:45; sabato 8:20-12:45.