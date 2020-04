Liris torna a fare medico

(ANSA) - L'AQUILA, 02 APR - L'assessore regionale al Bilancio e al Personale Guido Liris, ex vice sindaco dell'Aquila, da oggi è tornato ufficialmente al suo lavoro di medico nella Asl provinciale dell'Aquila. Era dirigente in aspettativa proprio per assolvere il suo ruolo politico istituzionale: secondo quanto si è appreso, è rientrato in servizio con un contratto part time, quindi al 30 per cento dell'orario: una situazione che gli permetterà di svolgere sia l'attività professionale, sia quella politica. Il 41enne esponente di Fratelli d'Italia ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal direttore generale della Asl provinciale dell'Aquila, Roberto Testa. Stando a quanto emerge da fonti vicine all'uomo politico aquilano, la scelta è stata dettata dalla volontà di dare il proprio contributo in un momento molto difficile per il territorio e la comunità colpiti dal covid ed alle prese con una drammatica emergenza sanitaria. L'assessore regionale è specializzato in igiene e prevenzione con studi di management sanitario.