Coronavirus: Marsilio, orgogliosi Liris tornato fare medico

(ANSA) - L'AQUILA, 02 APR - "La scelta dell'assessore Liris di chiedere il part-time per tornare a indossare il camice e affrontare in prima linea l'emergenza Coronavirus mi riempie d'orgoglio, e insieme a me riempie d'orgoglio tutta la Giunta".

Così in una nota il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, che elogia il collega di partito, l'assessore al Bilancio Guido Liris, che oggi è tornato al lavoro con un contratto part time come dirigente medico alla Asl provinciale dell'Aquila. "Un gesto esemplare e per niente scontato. All'assessore Liris va tutto il mio caloroso incoraggiamento insieme alla gratitudine di tutti gli abruzzesi - conclude il governatore. (ANSA).