(ANSA) - VERONA 15 APR - "I vini sono una cosa seria e il comparto è un settore strategico per il Paese però ma non è qui che si fanno i patti per il governo: si fanno a Roma e si fanno sui temi per gli italiani". Così il leader M5s Luigi Di Maio interpellato mentre incontrava tra gli stand gli operatori a Vinitaly. Il candidato premier per il M5s ha ripetuto che le intese si possono stringere su "un contratto in cui si scrivono temi, tempi e procedure per dare soluzioni ai cittadini".

"E' questo quello che ho proposto alla Lega e al Pd. Mi diano una risposta" afferma ancora Di Maio che, a chi gli fa notare che il segretario del Carroccio sta facendo il suo stesso giro in Fiera risponde: "Salvini si aggira qui? Qui ci sono tutti...". (ANSA).