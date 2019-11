Trentino AA/S

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Domenica Bolzano voterà per decidere sull'introduzione del tram nel servizio di trasporto pubblico cittadino. Il progetto prevede un collegamento su rotaia fra Ponte Adige, alla periferia del capoluogo verso l'Oltradige, e la stazione ferroviaria.

Potranno partecipare al referendum consultivo tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per le elezioni del consiglio comunale, maturato entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. Hanno diritto di voto anche i residenti che il 24 novembre abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I seggi saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 nella sola giornata di domenica.

Gli appartenenti ad uno degli stati dell'Unione europea, residenti nel comune di Bolzano, se già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione degli organi comunali, potranno pure esercitare il diritto di voto. I dati sull'affluenza alle ore 11.00, 17.00 e 22.00 (definitivi) ed i risultati del referendum saranno pubblicati sul sito del Comune.

(ANSA).