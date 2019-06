(ANSA) - ROMA, 17 JUN - "Di Maio mente spudoratamente sulle crisi aziendali che conosceva e non ha saputo gestire, Salvini fallisce miseramente con la sua propaganda securitaria, il paese è sotto procedura d'infrazione per le scelte folli di questo governo, e qualcuno nel Pd sembra preso solo da una logica ossessiva di polemica su tutto". Lo ha detto l'ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio. "Vi prego - ha aggiunto Martina - fermatevi. Fermiamoci. Sui social e non solo. Basta. Ci si parla e ci si confronta con spirito collaborativo se si vuole costruire davvero l'alternativa. E lo si fa nelle sedi giuste. Non così. Così siamo solo tutti respingenti. E invece dovremmo avere tutti l'ossessione di aprire, unire e rinnovare. E guardare al paese reale anziché al nostro ombelico".(ANSA).