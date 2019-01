(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Testa a testa in Toscana tra i candidati alla segreteria del Pd Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, secondo alcuni parlamentari toscani che sostengono la mozione dell'ex reggente. Quando hanno votato circa 3.100 iscritti in 140 circoli (su un totale complessivo di 700) Martina è al 42,1%, di poco avanti a Zingaretti che è al 41,9%.

Tra gli altri candidati Roberto Giachetti è al 14%, mentre Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino tutti al di sotto dell'1%, secondo le stesse fonti. Sabato e domenica sono previste le votazioni - numericamente più significative - nelle principali città della Toscana. Al momento a Firenze è avanti Martina con il 41,8%, seguito da Giachetti con il 30,2% e da Zingaretti al 27,4%. Martina supera il 50% di voti a Prato (56,5%), nell'Empolese Valdelsa (55,8%) e a Lucca (61,8%). Tra i risultati più netti indicati dalle fonti vicine alla mozione Martina, a Samminatiello, frazione del Comune di Montelupo, dove è nato e cresciuto il deputato Luca Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi e ora con Martina, quest'ultimo ha ottenuto il 98%, il 2% Giachetti, zero voti invece per Zingaretti.(ANSA).