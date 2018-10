(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Sta per concludersi al Palasport di Torino la tre giorni fra preghiera e musica dedicata alle chiese evangeliche. La manifestazione, al via giovedì sera, ha visto circa 1.500 persone ascoltare alcuni tra i più noti predicatori evangelici internazionali, e ascoltare dal vivo musica pop e gospel. Si è esibita anche la cantante Lorelei Taron, moglie del calciatore Radamel Falcao, capitano della Colombia e del Monaco.

Presenti anche un centinaio di pastori evangelici provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Spagna e Sud America.

Fra gli ospiti principali, il pastore Claudio Freidyon, nato a Buenos Aires dove la sua chiesa è regolarmente frequentata da 25 mila persone e produce libri e programmi tv diffusi in tutto il Sud America, e il pastore Juan Cano Lopez, spagnolo cresciuto in Germania, che vive a Madrid ed è fondatore di Dynamis, una delle radio cristiane più ascoltate della Spagna.

L'evento è stato organizzato dall'associazione evangelica 'Messaggio di speranza' di Dario Scuoppo e dalla 'Comunione pastorale torinese', che riunisce una ventina di chiese evangeliche dell'area. (ANSA).