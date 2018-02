(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "Non mi do la sufficienza. Il bilancio di queste Olimpiadi è negativo. Siamo venuti in Corea per dare il meglio ma il nostro meglio è di livello inferiore alle aspettative". Dopo lo slalom speciale Massimo Carca, capo allenatore della squadra azzurra di sci alpino, non nasconde il "fallimento" della spedizione coreana e non cerca scuse.

"Per il futuro non so ancora cosa farò di preciso - spiega - e ho il contratto in scadenza. Voglio più spazio per me, non sarò più capoallenatore, al massimo o discipline tecniche o quelle veloci". Tracciando un bilancio della stagione osserva: "Nelle discipline tecniche non siamo mai stati pungenti. Tutti hanno lavorato al 100% ma la voglia di fare spesso ci ha portato a commettere errori, come accaduto nelle gare olimpiche. Nella discesa libera abbiamo investito tanto su Paris e Fill per le loro caratteristiche e per quelle della pista, torniamo a casa con un quarto e un sesto posto. Nel supergigante invece siamo al lavoro per migliorare". (ANSA).