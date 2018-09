(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 11 SET - Allontanandosi dalla tradizione del precedente governo di celebrare la data del golpe contro Salvador Allende con un atto politico, il presidente cileno Sebastián Piñera ha disposto in occasione del 45/o anniversario di quel tragico evento, di autorizzare solo una cerimonia ecumenica nel cortile Las Camelias del palazzo della Moneda, a cui non sono state invitate né le forze politiche, né la famiglia Allende.

Fonti del governo in carica hanno reso noto che a questa decisione il capo dello Stato è giunto dopo che il presidente del Senato, il socialista Carlos Montes, ha annunciato di voler realizzare una commemorazione, come negli anni scorsi, della figura di Allende. Un gesto che la coalizione governativa di centro-destra Chile Vamos ha stigmatizzato come "atto politico e partitista".

La cerimonia ecumenica voluta da Piñera sarà presieduta dai cappellani cattolico e evangelico della Moneda, e ad essa si uniranno rappresentanti di altre religioni. Saranno presenti ministri del governo e il personale del palazzo presidenziale, mentre il capo dello Stato interverrà alla fine con un breve discorso che inviterà alla riflessione sui risultati della violenza.

I partiti della coalizione di opposizione di centro-sinistra Nueva Mayoría hanno difeso il mantenimento della formula tradizionale della commemorazione sottolineando che per loro la priorità è accompagnare le vittime delle violazioni dei diritti umani.

Per cui i partecipanti a questa seconda iniziativa, insieme alla Fondazione Salvador Allende, si recheranno prima davanti all'ingresso di Morandé 80 del palazzo della Moneda per depositare un omaggio floreale, ripetendo il gesto anche presso la statua dell'ex capo dello Stato suicidatosi negli sviluppi del golpe orchestrato dal generale Augusto Pinochet. Da lì si recheranno in corteo fino alla sede dell'ex-Congresso, che ospitò fino al 1973 Camera e Senato.(ANSA).