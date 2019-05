Esports, i games oltre lo svago

Il movimento "esportivo" oggi in Italia conta 1,2 milioni di appassionati, persone che più volte la settimana si siedono davanti al monitor per seguire un evento live. Il mondo degli esports, infatti, non è fatto solo di giocatori, ma anche di un folto ed eterogeneo pubblico, dai "tifosi" - per mutuare un termine calcistico - a semplici appassionati e curiosi. La piattaforma più utilizzata per le trasmissioni live delle competizioni videoludiche si chiama Twitch, mezzo di comunicazione di proprietà di Amazon che sta rosicchiando a Youtube il ruolo di protagonista delle streaming online. Qui gli spettatori passano ore e ore a seguire i loro protagonisti nei principali campionati di videogiochi. Una "televisione" online 24 ore su 24, con centinaia e centinaia di canali, dai più professionali - come quelli delle leghe, dei campionati o dei pro-player - ai più "casalinghi", dove lo streamer di turno intrattiene i suoi spettatori mostrando le sue abilità videoludiche.

Stando ai dati del secondo rapporto sugli esports in Italia, stilato dall'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani (Aesvi) in partnership con Nielsen, l'età media degli appassionati è 29 anni, con un sostanziale equilibrio nella suddivisione per genere: 51% uomini e 49% donne. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la fascia d'età più interessata al fenomeno esports è quella compresa tra i 21 e i 40 anni. In media la fruizione degli eventi è di 4,8 ore alla settimana. Il resto del tempo viene suddiviso in altre attività e hobby, in particolare cinema, musica, sport e libri.

Il 79% degli esports fan si dedica a questa passione per intrattenimento o per passare il tempo, mentre il 67% vuole migliorare le proprie abilità personali seguendo le performance dei giocatori professionisti, vero traino del settore. I videogiochi più seguiti sono quelli sportivi e quelli multigiocatore online. La parte del leone la fa il calcistico Fifa, seguito dallo sparatutto Call of Duty e dallo strategico League of Legends, tutti titoli che hanno loro campionati e loro leghe molto seguite.

Ma gli esports non sono solo online, tutt'altro. Le fasi finali dei campionati vengono disputate quasi tutte dal vivo in arene realizzate appositamente per ospitare eventi videoludici. Per giorni decine di migliaia di spettatori affollano gli spalti in ogni città del mondo, dalla polacca Katowice alla coloratissima Las Vegas, finendo a Milano, che quest'anno ha ospitato al Palazzo del Ghiaccio la fase finale di uno dei campionati più seguiti al mondo, quello di Rainbow Six: Siege. Giocatori di ogni continente si sono ritrovati nel capoluogo meneghino per darsi battaglia davanti a migliaia di spettatori in una due giorni completamente sold-out per un montepremi non proprio trascurabile: 275.000 dollari.

Per questo oggi Aesvi, che riunisce esclusivamente sviluppatori ed editori dei videogiochi, ha deciso di aprire le porte anche a organizzazioni e associazioni esportive modificando il proprio statuto. Anche nel tentativo di raggruppare un movimento decisamente frastagliato e frammentato.