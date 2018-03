Le fake news indigeste

Per dare maggiore consapevolezza a chi voglia informarsi su cosa fa mentre porta del cibo alla bocca, non basta l'impegno degli scienziati. Anche la televisione deve fare la sua parte.

Magari smettendo di reclamizzare la dieta miracolosa buona per presentarsi in forma alla prova costume e affidandosi in modo più approfondito a professionisti della divulgazione scientifica. Anche per questo motivo il Secondo Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza ha impostato la propria 3 giorni cercando di coinvolgere, vicino a eminenti scienziati, anche uomini che fanno della divulgazione scientifica televisiva la propria missione.

Fra questi, oltre a Piero Angela, anche il giornalista informatico Paolo Attivissimo, conduttore di RSI e cacciatore di bufale della primissima ora, seguitissimo sul web con oltre 410 mila fan su Twitter. La strada per rinnovarsi, Tuttavia, indica proprio il padre del giornalismo scientifico televisivo italiano, quel Piero Angela che sui temi del contrasto alla cattiva informazione ha costruito la sua straordinaria carriera. Per lui la tv non deve fare divulgazione scientifica ma creare una mentalità e una cultura scientifica, cosa nella quale difetta la scuola.