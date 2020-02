(ANSA) - TOKYO, 17 FEB - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in ribasso dopo la maggiore contrazione del Pil giapponese in 6 anni nel quarto trimestre, mentre aumentano le preoccupazioni sulla diffusione del coronavirus cinese, e l'efficacia delle misure in atto delle autorità sanitarie internazionali. Il Nikkei perde lo 0,69% a quota 23.523,24, cedendo 164 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza con il dollaro a 109,80, e a 119 sull'euro. (ANSA).