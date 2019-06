(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Apprendiamo delle dichiarazioni di Matteo Salvini che chiede arresto per chi viola la legge.

Peccato che questa posizione non valga per chi ruba 49 milioni o per chi è accusato di essere un sequestratore, ma si fa salvare dal processo dagli amici parlamentari". Così su twitter Matteo Orfini, deputato Pd, che è a bordo della nave Sea Watch ad Agorà su Rai 3.(ANSA).