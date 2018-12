(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla tragedia di Corinaldo. (ANSA).