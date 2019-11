(ANSA) - BARI, 16 NOV - Sarà attivo da domani il nuovo accesso all'Ospedale Pediatrico di Bari dedicato esclusivamente ai mezzi di soccorso, che consentirà di diversificare il flusso veicolare dei visitatori da quello delle ambulanze. Il nuovo varco, realizzato su via Amendola a circa 100 metri da quello attuale, oltre ad assicurare un percorso più rapido e sicuro per chi deve recarsi al pronto soccorso, consente di migliorare la viabilità interna e costituisce la prima tappa della la riqualificazione a verde dell'area esterna del Giovanni XXIII.

Contestualmente al nuovo accesso all'area d'emergenza - riferisce una nota - è stato chiuso il vecchio ingresso su via Amendola e attivato il varco di via Hanhemann, dedicato ai veicoli diretti al parcheggio dell'Ospedale.

Sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione di un giardino per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico, che in poco meno di 180 giorni ne modificherà radicalmente l'aspetto, migliorando la qualità dell'accoglienza di genitori e bimbi. La vasta area antistante l'ospedale sarà infatti destinata esclusivamente all'accesso pedonale con la realizzazione di un parco verde, con essenze profumate e area attrezzate per i giochi. "Si tratta di un accesso esclusivo per i mezzi di soccorso, che segna l'inizio del percorso di ristrutturazione del pronto soccorso e un profondo cambiamento della logica assistenziale del Giovanni XXIII, rimettendo al centro il bambino, la famiglia e le loro esigenze", afferma il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore. Nei prossimi mesi saranno inoltre consegnati il nuovo laboratorio pediatrico e verrà ampliato e ristrutturato il pronto soccorso.