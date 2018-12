(ANSA) - BARI, 15 DIC - TERRORISMO: SOMALO FERMATO, IN CHAT FOTO VATICANO Parlava del Vaticano mostrando in chat foto in tema il cittadino somalo fermato due giorni fa a Bari dalla Digos della Questura di Bari su disposizione della Dda per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, istigazione a commettere reati di terrorismo e pubblica apologia di reati di terrorismo. È questo uno dei dettagli investigativi che hanno insospettito gli inquirenti e portato ad eseguire il fermo d'urgenza.A quanto si è saputo, le intercettazioni telefoniche e telematiche hanno consentito agli investigatori dell'antiterrorismo di Bari,coordinati dal pm Giuseppe Maralfa, di raccogliere materiale, foto, video e documenti,riconducibili all'ideologia jihadista legata all'estremismo islamico e in parte relativi a immagini di luoghi possibili bersagli di attacchi.E' un 20enne disoccupato residente da tempo a Bari. Il giovane, oggi, negando tutto, ha risposto per circa due ore alle domande del gip e del pm, durante l'udienza di convalida del fermo che si è tenuta nel carcere di Bari ---.

AMBIENTE:SEQUESTRO IN AREA PESCHICI, SVENTRATA MONTAGNA LOCALITÀ ZAIANA. WWF, REALIZZATA UNA STRADA IN TERRA BATTUTA I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano stanno procedendo al sequestro di un'area sottoposta a vincoli paesaggistici in località Zaiana di Peschici. I militari, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del WWF, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, hanno accertato la realizzazione, sul costone della Baia di Zaiana, di una strada in terra battuta con muri di contenimento a secco che termina in prossimità dell'arenile. Si tratta, secondo il Wwf di Foggia, dell'"ennesima aggressione al patrimonio naturale del Parco del Gargano". "Con l'ausilio di mezzi meccanici - sottolinea il wwf - è in corso lo sventramento della montagna per realizzare una strada di accesso alla splendida spiaggia di Zaiana, nel comune di Peschici. Le immagini pervenute al WWF sono impressionanti. Nell'impunità più totale un escavatore dotato di martello pneumatico sta frantumando il costone roccioso per farsi strada verso la spiaggia" ---.

DOCUMENTARIO ANTIABORTO IN LICEO: GARANTE MINORI, VERGOGNOSO ABBATICCHIO, 'INTERVENGANO PROCURA E TRIBUNALE MINORILI' "Questa opera di vergognosa informazione deviante è inaccettabile soprattutto se proiettata alla presenza di minori in una scuola". Lo dichiara in una nota Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei diritti dei minori, con riferimento alla proiezione in un liceo di Monopoli di un video sull'aborto.

"Esiste una legge dello stato la 194/78 - spiega Abbaticchio - che prevede anche la corretta informazione contraccettiva per prevenire l'aborto"."Come Garante - continua - chiederò ai responsabili scolastici cosa è accaduto e chi ha scelto questo inaccettabile incontro che sicuramente ha provocato nei minori che hanno assistito gravi momenti di sgomento e di dramma psicologico. Chiederò alla procura dei Minori e al tribunale per i minori - conclude - di intervenire".

---.

MIGRANTI: PER OSTACOLARE RIMPATRIO FUOCO IN MODULI CPR BARI FERITE LIEVI PER 5 RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE Tre carabinieri e due agenti della Polizia di Stato sono rimasti leggermente feriti nel corso di momenti di tensione avvenuti, nella notte, a Bari, nel Cpr, Centro per i rimpatri, mentre erano in corso le operazioni di rimpatrio di cinque cittadini di origini nigeriane. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, nella fase che ha preceduto l'accompagnamento dei destinatari del dispositivo di allontanamento dal territorio italiano, persone non ancora identificate hanno dato fuoco a suppellettili che erano all'interno di due moduli abitativi nel tentativo di opporsi al rimpatrio.

---.

SCOMMESSE ON LINE ILLEGALI: ESCLUSA MAFIA PER FIGLIO BOSS RIESAME BARI CONFERMA CARCERE PER TOMMY PARISI Le attività dei centri scommesse riconducibili a Tommy Parisi, il figlio cantante del boss del quartiere Japigia di Bari Savinuccio, non avrebbero alcuna relazione con la mafia. Il Tribunale del Riesame di Bari, pur confermando il carcere per il figlio del capo clan, ha parzialmente accolto il ricorso della difesa, escludendo l'aggravante mafiosa. Tommy fu arrestato il 16 novembre scorso dopo due giorni di latitanza nell'ambito dell'indagine della Dda di Bari sulla presunta gestione di un giro si scommesse on line illegali che il 14 novembre ha portato in carcere altre 21 persone. A Tommy Parisi, indagato per trasferimento fraudolento di beni con l'aggravante mafiosa, la Procura di Bari contesta di aver intestato fittiziamente a quattro prestanome altrettanti centri scommesse con sede a Bari e in provincia.(ANSA).