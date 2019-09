(ANSA) - MILANO, 20 SET - I cambiamenti climatici, la sostenibilità e la coesione sociale sono alcuni dei temi affrontati durante il seminario organizzato dalla Fondazione Cariplo e che ha coinvolto i componenti della commissione centrale di Beneficenza, del cda, del collegio sindacale ed i dirigenti.

I lavori hanno avuto inizio con l'introduzione del direttore del think tank belga Bruegel, Guntram Wolff, che ha illustrato le principali sfide globali e gli orientamenti che caratterizzeranno i prossimi 15 anni.

Il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ha ricordato che l'Ente opera in un "territorio che la sua storia ha reso denso di opportunità e agisce sulle aree di disagio occupate da chi a tali opportunità non è in grado di accedere.

Aumenta il divario tra persone e territori, tra il centro delle città e le periferie e le aree interne. Accorciare queste distanze è la condizione necessaria per permettere a chi vive nel nostro territorio di ricominciare a essere e sentirsi parte della stessa comunità".