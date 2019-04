(ANSA) - MILANO, 24 APR - Continua il momento nero per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, espulso domenica scorso in campionato contro il Chievo, è costretto ad uscire dal campo al quarto d'ora del primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan: Milinkovic-Savic pochi minuti prima aveva appoggiato male la caviglia destra, riportando una sospetta distorsione che sarà valutata nelle prossime ore. Il serbo, uscito con la maglietta sul viso per nascondere le lacrime, è stato consolato da Simone Inzaghi e tutta la panchina della Lazio. Al suo posto è entrato Parolo. (ANSA).