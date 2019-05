(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Un partito che abbia davvero cultura di governo non può che avere come priorità la buona amministrazione della Capitale d'Italia. Da qui l'impegno del presidente Berlusconi e di tutta Forza Italia per Roma affinché si arrivi a una più efficace determinazione dei poteri e a una reale tutela dei cittadini e della città, che non può essere trattata alla stregua di un piccolo comune". Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "La cattiva amministrazione Raggi ha portato Roma a un declino veloce e drammatico. La soluzione non è gettare la Capitale nel tritacarne della propaganda e delle liti, ma strutturare un percorso serio e concreto per rilanciarla. Forza Italia lo sta facendo", conclude.(ANSA).