Geoscienze news, Ingv protagonista della space economy

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in prima fila nella new economy e il New Space Economy expoforum 2019 organizzato da Fiera di Roma e Space Foundation è stato l'occasione per presentare le sue attività in campo spaziale. All'impegno dell'ente in questo settore innovativo è dedicata la nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell'Ansa.



Stefano Salvi e Vincenzo Romano parlano delle applicazioni delle ricerche che l'Ingv conduce in ambito spaziale, grazie alle collaborazioni con Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e inoltre con il sistema europeo di navi9gazione satellitare Galileo e con il sistema Copernicus per l'osservazione della Terra gestito da Esa e Commissione Europea.