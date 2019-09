Le tracce più antiche di un animale sulla Terra - VIDEO

Appartengono a un verme vissuto circa 550 milioni di anni fa le tracce più antiche di un animale scoperte finora. Chiamato Yilingia spiciformis, l'animale più antico ad avere lasciato le sue tracce sulla terra è descritto sulla rivista Nature dal gruppo dell’Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino dell’Accademia Cinese delle Scienze, coordinato da Zhe Chen, e dal gruppo dell'americano Virginia Tech guidato da Shuhai Xiao.



Le più antiche tracce fossili lasciate da un animale sulla Terra e, accanto, la ricostruzione dell'animale (fonte: Dr. Zhe Chen, Nanjing Institute of Geology and Paleontology)





I paleontologi hanno rinvenuto 35 tracce fossili nel Sud della Cina, vicino la città di Yiling, località che dà il nome all’animale. Si tratta di solchi lasciati da un verme non molto diverso da un millepiedi.







Secondo le prime analisi, l’animale aveva un diametro compreso tra 5 e 26 millimetri ed era lungo fino a 27 centimetri, con il corpo diviso in 50 segmenti.



Ricostruzione grafica del verme Yilingia spiciformis, vissuto 550 milioni di anni fa (fonte: Dr. Zhe Chen, Nanjing Institute of Geology and Paleontology)





“Le tracce - spiegano gli autori della ricerca - indicano che questi vermi erano capaci di compiere dei movimenti e che furono tra i primi a farlo”. Lo studio di questi antichi abitanti della Terra e la loro corretta classificazione, ancora in corso, “potranno raccontarci - rilevao i ricercatori - come si è sviluppata ed evoluta nel tempo la capacità degli animali di muoversi sul terreno, cambiando per sempre il volto del nostro pianeta”.