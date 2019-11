AstroLuca acrobata nella passeggiata spaziale mai vista

Come un acrobata, sull'estremità del braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale domani AstroLuca 'volerà' sulla Stazione Spaziale fino a raggiungere il gigante alto cinque metri che dal 2011 sta setacciando le particelle cariche di energia che arrivano dallo spazio in cerca di antimateria, l'Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02). E' una passeggiata spaziale letteralmente mai vista, quella che l'astronauta Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) affronterà con il collega della Nasa Adrew Morgan.



Luca Parmitano ed Andrew Morgan durante i preparativi per la passeggiata spaziale (fonte: Andrew Morgan/NASA/ESA)

Sarà una sorta di "operazione a cuore aperto", ha osservato il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento e dell'Istituto Naazionale di Fisica Nucleare (Infn), che con il Nobel Samuel Ting, del Cern ha visto nascere l'Ams-02. L'inizio dell'attività extraveicolare è previsto alle 13,10 italiane e la durata prevista è di circa sei ore.

This 3-D animation shows the tasks and where @Astro_Luca and @AstroDrewMorgan will be during the first spacewalk to repair the Alpha Magnetic Spectrometer, the station's cosmic particle detector. #AskNASA pic.twitter.com/dB6hocUOPs — Intl. Space Station (@Space_Station) November 12, 2019

L'obiettivo è sostituire le pompe di raffreddamento dello strumento, grande come una stanza e non progettato pensando a un'eventuale riparazione in orbita. Niente maniglioni né sicurezze per agganciarsi: tutto è stato progettato adesso da tecnici e ingegneri della Nasa. "Dopo sette anni di attività continua le pompe di raffreddamento di Ams, che sono simili a quelle dei rover della Nasa, devono ormai essere riparate,altrimenti rischiano di fermarsi". A questo scopo, ha osservato, "sono stati sviluppati strumenti eccezionali, come quelli per un intervento a cuore aperto".



Nel frattempo sulla Stazione Spaziale fervono i preparativi. A mostrare alcune delle operazioni sono gli stessi astronauti con delle foto pubblicate sul loro profilo Twitter. "Nastro adesivo, umile ma versatile. Qui prepariamo degli anelli per identificare i vecchi tubi da connettere ai nuovi quando istalleremo la nuova pompa di raffreddamento per AMS nelle prossime #spacewalks", scrive Astroluca.

Al comando della Stazione Spaziale e impegnato nella missione Beyond, Luca Parmitano sarà anche il primo astronauta dell'Esa ad essere leader di una passeggiata spaziale. Come precisa la stessa Esa, i due astronauti "si sono preparati per mesi per l'attività di manutenzione su AMS-02.