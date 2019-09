Lanciato il cargo giapponese Htv-8, diretto alla Stazione Spaziale

Lanciato dalla base di Tanegashima, nel Sud del Giappone, il cargo giapponese Htv-8, il veicolo senza equipaggio carico di oltre quattro tonnellate di materiali scientifici e rifornimenti da consegnare agli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale.

Chiamata Kounotori8, dal termine giapponese che significa 'cicogna', la navetta automatica dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa parte con due settimane di ritardo a causa di un rinvio dovuti a motivi tecnici. Tra i materiali a bordo, alcuni serviranno agli astronauti che dovranno affrontare le prossime passeggiate spaziali.





Liftoff of Japan's HTV-8 cargo craft to deliver new batteries and science experiments to the station! The space freighter is due to arrive Saturday at 7:15am. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/iwRUVqtG2Q