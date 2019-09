Luna, trovato il lander Vikram della missione indiana

Localizzato il lander Vikram della missione indiana sulla Luna Chandrayaan 2, del quale si erano perse le tracce nella serata del 6 settembre, nelle ultime fasi della sua discesa sul suolo lunare. Lo annuncia oggi in un tweet il presidente dell'agenzia spaziale indiana Isro, Kailasavadivo Sivan.

"Abbiamo trovato Vikram sulla superficie della Luna - si legge nel tweet - e sono sicuro che potremo collegarci con esso per completare con successo la missione Chandrayaan 2".

We found Vikram on surface of moon and I am sure we connect soon with Vikram lander and successfully complete our chandrayaan2 mission.@isro@narendramodi #ISROweareproudofyou#VikramLanderFound pic.twitter.com/Gr6Gb5bXG9