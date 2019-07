Un mini asteroide è esploso sul Canada

Un piccolo asteroide è esploso sul Canada, a 29 chilometri di altezza, generando un bagliore brillante come la Luna piena e spargendo meteoriti nella campagna dell'Ontario, vicino a Bancroft. Con un diametro di 30 centimetri, l'asteroide viaggiava alla velocità di 72.000 chilometri orari quando ha colpito l'atmosfera. L'evento è stato ripreso in diretta dalle telecamere dell'Università dell'Ontario Occidentale.



L’asteroide esploso sul Canada (fonte: Western University)

Secondo la Nasa l'orbita del piccolo asteroide indica che proveniva dalla cintura di asteroidi; l'entità dell'esplosione ha permesso invece di calcolarne il diametro. "Questa meteora è entrata molto in profondità nell'atmosfera", rileva Peter Brown, dell'università dell'Ontario Occidentale.



Di conseguenza "pensiamo - aggiunge - che probabilmente ci siano rocce sul terreno. Ci piacerebbe che le persone uscissero e magari trovassero alcuni di questi meteoriti", che "sono di grande interesse per i ricercatori: studiarli ci aiuta a comprendere la formazione e l'evoluzione del Sistema Solare".





L'esperto spiega come riconoscere i meteoriti: il primo indizio è il colore molto scuro e il bordo frastagliato; di solito sono più densi di una roccia terrestre e spesso vengono attratti da una calamita perché contengono molto ferro. Se si recupera uno di questi frammenti, avverte Brown, è meglio metterli in un sacchetto di plastica pulito o avvolgerli in un foglio di alluminio per cercare di contaminarli il meno possibile, in modo da preservare le informazioni scientifiche che contengono.