Inaugurato il quartier generale del radiotelescopio Ska

E' stato ufficialmente inaugurato a Manchester il quartier generale globale dell'Osservatorio Square Kilometre Array (Ska), l'organizzazione internazionale che guiderà la costruzione ed il funzionamento di Ska, il più grande radiotelescopio del mondo, destinato con le sue migliaia di antenne a rivoluzionare la comprensione dell'Universo.



Il quartier generale Ska, con i suoi 4200 metri quadrati, ospiterà più di 150 dipendenti provenienti da tutto il mondo, con il compito di gestire la costruzione, monitorare a distanza le operazioni dei radiotelescopi che formano l'osservatorio, situati in Sud Africa e nell'Australia occidentale, garantendo agli scienziati di tutto il mondo l'accesso ai dati prodotti dai radiotelescopi.



L'Italia, uno dei Paesi fondatori dell'iniziativa, è rappresentata nell'organizzazione dall'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ed è in prima linea sia sul fronte della ricerca scientifica che nello sviluppo delle necessarie tecnologie abilitanti alla sua realizzazione.



In occasione dell'inaugurazione, una sala riunioni della sede è stata anche intitolata a Giovanni Fabrizio Bignami, morto nel 2017, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Inaf, che ha dato un notevole contributo allo sviluppo del progetto.